Когда может быть достигнуто соглашение между США и Ираном?

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть окончательно согласовано уже на следующей неделе.

Как передает Day.Az, в интервью ABC News, отвечая на вопрос о сроках заключения сделки, Трамп отметил: "Думаю, речь идёт о следующей неделе".

По его словам, предыдущий вариант проекта не был утверждён, поскольку он хотел включить в документ ещё несколько дополнительных положений.