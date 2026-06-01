Глава IRENA рассказал о глобальном энергетическом переходе

Новая энергетическая система будет всё больше опираться на возобновляемые источники энергии, водород и биомассу.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на полях Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что энергетический переход уже происходит и ускоряется.

"Текущий энергетический кризис будет способствовать ускорению этого процесса. Каждый год возобновляемые источники энергии устанавливают новые рекорды по объёмам вводимых мощностей. В последние годы около 90% новых установленных мощностей приходилось на ВИЭ. Мы неизбежно движемся к новой энергетической системе, которая будет в значительной степени основана на возобновляемых источниках энергии с дополнительным использованием биомассы и водорода, главным образом "зелёного" водорода.

Вопрос в том, происходит ли это с темпами, соответствующими достижению целей Парижского соглашения. Темпы высокие, но требуется дальнейшее ускорение. Основные барьеры, которые мы видим, связаны с инфраструктурой. Нам нужны взаимосвязанные, гибкие и сбалансированные сети. Нам необходима более благоприятная правовая среда для возобновляемой энергетики. Также необходимо наращивать человеческий потенциал, то есть переобучать работников, переходящих из старой системы в новую. Это три основных барьера, которые мы видим", - заявил генеральный директор IRENA.

Ла Камера подчеркнул необходимость пересмотра структуры международного сотрудничества.

"В частности, поддержка со стороны многосторонних финансовых институтов должна в приоритетном порядке направляться на развитие инфраструктуры, необходимой для новой энергетической системы", - отметил он.

Глава IRENA также указал на необходимость создания взаимосвязанных, гибких и устойчивых сетей, где важную роль играет и хранение энергии.

"Нам также необходимы инструменты, такие как цифровизация и искусственный интеллект, которые могут поддерживать функционирование регулируемой системы в сбалансированном и гибком режиме. Все эти элементы могут помочь преодолеть первый вызов, который мы видим в ускорении перехода через развитие инфраструктуры. В то же время важно укреплять государственно-частные партнёрства и внедрять политики, снижающие инвестиционные риски. На наш взгляд, это ключевые приоритеты для ускорения энергетического перехода", - сказал он.

Ла Камера считает, что сегодня энергетическая безопасность может быть обеспечена за счёт возобновляемых источников энергии.

"Ранее считалось, что ископаемое топливо является основным способом обеспечения энергетической безопасности. Однако последний кризис показал, что система, основанная на ископаемом топливе, не является наилучшим способом обеспечения энергетической безопасности. Мы видели перебои и сбои. Лучше двигаться к децентрализованной энергетической системе с большим количеством участников на местах, а это означает переход к возобновляемым источникам энергии. Сегодня энергетическая безопасность может быть обеспечена за счёт ВИЭ. Поэтому страны и частный сектор в последние годы активно инвестируют в возобновляемую энергетику и продолжают это делать, поскольку это ключевой инструмент энергетической безопасности и большей внутренней независимости. Кроме того, с точки зрения стоимости, возобновляемые источники уже доказали, что являются самым дешёвым способом производства электроэнергии", - отметил он.

Он подчеркнул, что IRENA оказывает комплексную поддержку странам в переходе к возобновляемой энергетике, охватывая как стратегическое планирование, так и реализацию проектов.

"Лучший подход - поддерживать страну в долгосрочном планировании. Мы помогаем странам готовить и представлять их национальные вклады в рамках процесса РКИК ООН. На этапе планирования мы также содействуем реализации проектов и их финансированию. Наша финансовая платформа также предназначена для этого. Так мы стремимся обеспечить максимальный эффект - поддерживая страны от этапа планирования до непосредственного внедрения проектов возобновляемой энергетики на местах", - сказал Ла Камера.