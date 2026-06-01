https://news.day.az/officialchronicle/1838429.html Президент Сингапура поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
От имени народа Сингапура рад передать Вам и Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Желаю Вашей стране прочного мира, прогресса и процветания".
