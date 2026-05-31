Азербайджан делает ставку на технологичное сельское хозяйство

В ближайшие годы одним из ключевых приоритетов станет превращение сельского хозяйства Азербайджана в более технологичную, производительную и экспортно ориентированную отрасль.

Об этом в комментарии Day.Az заявил заведующий отделом "Экономические проблемы аграрного сектора" Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана Юнус Садыгов.

"Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей для экономики Азербайджана как с точки зрения продовольственной безопасности, так и развития регионов и увеличения ненефтяного экспорта. Государственные программы, принятые в последние годы, система субсидирования, механизм аграрного страхования, внедрение современных систем орошения и расширение перерабатывающей промышленности способствуют более устойчивому развитию аграрного сектора. Основные поручения Президента Ильхама Алиева в сфере сельского хозяйства как раз строятся вокруг этих направлений," - сказал он.

По его словам, главная цель заключается в более эффективном использовании земельных и водных ресурсов, повышении урожайности, росте доходов фермеров, укреплении местного производства и более надежном обеспечении продовольственной безопасности страны.

"Особенно в нынешних условиях, на фоне дефицита воды, климатических изменений и колебаний цен на мировых рынках, вопрос эффективности в сельском хозяйстве становится еще более актуальным", - сказал он.

Эксперт отметил, что утвержденная Государственная программа на 2026-2030 годы может считаться важным этапом в этом направлении.

"Она предусматривает не только производство сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции, но и расширение возможностей по ее переработке, хранению, упаковке, логистике и экспорту. Это направлено на развитие аграрного сектора не только как сферы производства сырья, но и как отрасли, создающей более высокую добавленную стоимость. В перспективе ключевым направлением станет превращение сельского хозяйства в более технологичную, производительную и экспортно ориентированную отрасль", - сказал Садыгов.

Он подчеркнул, что по мере расширения современных систем орошения, интенсивного садоводства, цифровых сервисов, перерабатывающих предприятий, холодильных складов и логистических возможностей улучшится и доступ фермеров к рынку. Это может положительно повлиять как на рост занятости в регионах и развитие сельского предпринимательства, так и на укрепление ненефтяного экспорта.

"Главная суть проводимой в сфере сельского хозяйства политики заключается в том, чтобы Азербайджан усилил внутреннее обеспечение продовольствием, повысил доходы фермеров и конкурентоспособность аграрной продукции на внешних рынках. Для достижения этих целей ключевое значение имеет реальная и последовательная реализация принятых программ в регионах", - заключил он.

Насими Алескерли