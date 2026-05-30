В Самухе пройдет "III Фестиваль абрикосов".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Исполнительной власти района, фестиваль будет организован 20 июня в Самухском парке, передает Day.Az.

На фестивале будут представлены выставка-продажа выращенной фермерами сельскохозяйственной продукции, в том числе абрикосов, приготовленные из них варенья и соки, блюда национальной кухни.

Также запланированы различные развлекательные мероприятия, концертная программа, которые подарят незабываемые впечатления как местным жителям, так и гостям региона. Фестиваль завершится фейерверком.

Цель фестиваля - расширение деловых связей между фермерами и предпринимателями, популяризация абрикосов, выращиваемых в Самухском районе, оказание позитивного влияния на социально-экономическое и культурное развитие района.

Следует отметить, что Самух - один из районов Азербайджана, где больше всего выращиваются абрикосы. Площадь абрикосовых садов в районе составляет более 500 гектаров. В этих садах выращивается 16 сортов абрикосов.