Девочка пробралась на сцену, чтобы обнять Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии в Стамбуле.

Как передает Day.Az, во время его речи произошел трогательный эпизод.

Один из юных гостей, девочка с синдромом Дауна поднялась  на сцену и направился прямиком к турецкому лидеру.

Эрдоган тепло встретил ребенка,  их искреннее общение привлекло особое внимание участников встречи и вызвало бурные аплодисменты.