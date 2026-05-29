Маск прокомментировал взрыв ракеты Безоса

Глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск прокомментировал взрыв во время испытаний двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn, принадлежащей компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Он выразил свое мнение в соцсети X, передает Day.Az.

Ранее появилось видео взрыва ракеты на стартовой площадке в ходе испытаний во Флориде. По данным компании, в ходе инцидента никто не пострадал.

Рассуждая о случившемся, Маск отметил сложность разработки ракет. "Очень неудачно. Ракеты - это сложно", - написал он. Миллиардер выразил надежду, что Blue Origin скоро оправится после происшествия.

В компании случившееся назвали аномалией. По словам самого Джефа Безоса, причину взрыва еще предстоит установить.