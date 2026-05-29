"Барселона" готова потратить 100 млн евро на звезду "Атлетико"

Футбольный клуб "Барселона" сделала первое официальное предложение мадридскому "Атлетико" по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, каталонский клуб готов заплатить за аргентинского форварда 100 миллионов евро (около 200 миллионов манатов).

По данным источника, предложение предусматривает исключительно денежную компенсацию. В сделку не включены бонусы и футболисты в качестве части обмена.

Сообщается также, что руководство "Атлетико" осталось недовольно развитием ситуации в последние сутки. Причиной стало предполагаемое желание самого Альвареса покинуть клуб.

Согласно опубликованной информации, аргентинский нападающий уже уведомил мадридский клуб о намерении сменить команду.

Если информация подтвердится, потенциальный трансфер может стать одной из самых громких сделок европейского футбола нынешнего лета.

Альварес присоединился к "Атлетико" после ухода из "Манчестер Сити" и быстро стал одним из лидеров команды Диего Симеоне. В прошедшем сезоне аргентинец был одним из самых результативных игроков мадридского клуба и считается ключевой фигурой проекта на ближайшие годы.

В последние недели испанские СМИ неоднократно связывали форварда с интересом "Барселоны", однако до настоящего момента речь шла только о слухах и неофициальных контактах.