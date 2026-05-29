В США опровергли новые заявления иранских СМИ

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов опровергло информацию об уничтожении иранскими ВС американского военного беспилотника. Об этом говорится на сайте CENTCOM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ни один самолет США не был сбит. Все американские воздушные средства находятся на своих местах", - сказано в сообщении.

До этого иранское агентство Tasnim сообщало, что иранские силы ПВО сбили американский БПЛА в небе на юге страны. Также уточнялось, что иранские ВС сбили дрон США в провинции Бушир на юге страны. Об этом в эфире гостелерадио заявлял глава округа Джем Масуд Тангестани.

Соединенные Штаты и Иран начали обмениваться обстрелами несколько дней назад, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры.