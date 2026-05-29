Кейн возглавил рейтинг лучших игроков Европы

Портал Goal представил рейтинг лучших футболистов Европы в сезоне-2025/2026. Первое место в нем занял нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн. Англичанин опередил партнера по команде Майкла Олисе, занявшего второе место.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на третьей и четвертой строчках расположились вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и форвард "Реала" Килиан Мбаппе. Топ-5 замкнул опорник "Арсенала" Деклан Райс.

Топ-10 лучших футболистов Европы в сезоне-2025/2026 по версии Goal:

1. Харри Кейн ("Бавария").

2. Майкл Олисе ("Бавария")

3. Ламин Ямаль ("Барселона").

4. Килиан Мбаппе ("Реал").

5. Деклан Райс ("Арсенал").

6. Усман Дембеле ("ПСЖ").

7. Луис Диас ("Бавария").

8. Хвича Кварацхелия ("ПСЖ").

9. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

10. Витинья ("ПСЖ").