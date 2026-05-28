В Гонконге прошел фестиваль булочек

В Гонконге прошёл фестиваль булочек.

Как передает Day.Az, на острове Чёнг Чау завершился традиционный фестиваль булочек [Bun Festival] - один из самых красочных и необычных праздников региона.

Кульминацией стало ночное соревнование по лазанию за булками. Двенадцать участников карабкались по 14-метровой башне из булочек, стараясь сорвать как можно больше.