https://news.day.az/sport/1837680.html В Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран В Баку определилось число стран-участниц Кубка мира по акробатической гимнастике. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в соревнованиях выступят представители 11 стран.
В Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран
В Баку определилось число стран-участниц Кубка мира по акробатической гимнастике.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в соревнованиях выступят представители 11 стран.
Помимо хозяев турнира - сборной Азербайджана, за медали поборются спортсмены из Австралии, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Польши, России, Испании и Украины.
Отметим, что Кубок мира по акробатической гимнастике пройдет 5-7 июня на Национальной арене гимнастики в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре