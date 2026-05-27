В Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран

В Баку определилось число стран-участниц Кубка мира по акробатической гимнастике.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в соревнованиях выступят представители 11 стран.

Помимо хозяев турнира - сборной Азербайджана, за медали поборются спортсмены из Австралии, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Польши, России, Испании и Украины.

Отметим, что Кубок мира по акробатической гимнастике пройдет 5-7 июня на Национальной арене гимнастики в Баку.