Торал Байрамов продолжил азербайджанскую историю в "Бурсаспоре"

После трансфера защитника "Карабаха" в турецком клубе вновь заговорили об игроках сборной Азербайджана

Переход защитника сборной Азербайджана Торала Байрамова в турецкий "Бурсаспор" вновь привлек внимание к азербайджанскому следу в истории клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 25 мая "Бурсаспор" официально объявил о подписании 24-летнего футболиста.

Турецкий клуб отдельно подчеркнул, что Байрамов является игроком национальной сборной Азербайджана, провел 40 матчей за команду и имеет опыт более 60 игр в еврокубках.

До него цвета "Бурсаспора" уже защищали несколько футболистов, выступавших за сборную Азербайджана.

Одним из самых известных был Дениз Йылмаз. Форвард играл за турецкий клуб в сезонах-2015/2016 и 2016/2017, а вызов в сборную Азербайджана получил именно будучи игроком "Бурсаспора".

В этом списке также находится Озан Джан Кёкчю. Полузащитник подписал контракт с "Бурсаспором" в 2017 году и позже выступал за сборную Азербайджана. Хотя в официальных матчах первой команды он не сыграл, футболист входил в систему клуба.

Хорошо знаком Намиг Алескеров. В сезоне-2021/2022 он провел за "Бурсаспор" 32 матча и забил шесть голов.

В тот же период в клубе находился и Уфук Будак. Левый защитник провел один матч за турецкую команду и также выступал за сборную Азербайджана.

Таким образом, Торал Байрамов стал очередным футболистом национальной команды, связавшим свою карьеру с одним из самых известных клубов Турции.