Иран отверг слухи о вывозе урана из страны

В Иране опровергли сообщения о готовности вывезти обогащенный уран из страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что сообщения зарубежных СМИ о якобы готовности Тегерана вывезти обогащенный уран являются ложными.

"Эта новость саудовских СМИ, как и многие другие их сообщения о деталях переговоров, служит американской психологической операции", - говорится в материале.

В агентстве также подчеркнули, что Иран не брал на себя никаких обязательств по ядерному вопросу в рамках возможного соглашения с США.

Ранее саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на иранский источник сообщил, что Тегеран якобы выразил готовность вывезти обогащенный уран в Китай.