Утверждена Госпрограмма по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджане на 2026–2030 годы

Утверждена Государственная программа по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджане на 2026-2030 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Кабинет министров в трехмесячный срок на основании предложений министерства сельского хозяйства должен представить Президенту Азербайджана предложения об усовершенствовании нормативно-правовой базы в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции; в шестимесячный срок - об изменении категории или целевого назначения земель в административно-территориальных единицах, где в рамках исполнения Государственной программы предусмотрено создание хозяйств по производству пшеницы, хлопка и животноводческой продукции, а также раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе реализации мер.

Министерство сельского хозяйства должно в трехмесячный срок утвердить перечень административно-территориальных единиц, в которых предусмотрено создание хозяйств по производству пшеницы, хлопка и животноводческой продукции, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Министерство экономики должно в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана свои предложения касательно предоставления процентных субсидий по кредитам в национальной валюте, полученным хозяйствами в кредитных организациях, через Открытое акционерное общество "Фонд развития бизнеса Азербайджана", и субсидирования стоимости инвестиционных проектов.

Министерство также должно принять меры для субсидирования за счет средств Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана" процентов по кредитам в манатах, которые будут получены, начиная со следующего, 2027 года, сроком на 5 лет в банках-резидентах и небанковских кредитных организациях хозяйствами и заготовителями, где применяются современные технологии, имеется кормовая база и содержится племенной скот или рыба, а также стоимости реализованных инвестиционных проектов.

Кроме того, Агентство пищевой безопасности Азербайджана должно обеспечить проведение единовременной идентификации крупного и мелкого рогатого скота во всех имеющихся в стране животноводческих хозяйствах за счет средств госбюджета, внесение соответствующих данных в информационную систему "Автоматизированная пищевая безопасность" и их передачу в информационную систему "Электронное сельское хозяйство".

Госагентство водных ресурсов Азербайджана должно принять необходимые меры в целях улучшения водоснабжения предусмотренных хозяйств.

Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Государственной программе, на основании заказа Кабмина будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Министерство финансов и министерство экономики совместно с министерством сельского хозяйства должны принять соответствующие меры для того, чтобы в целях финансирования мер, предусмотренных в Государственной программе, ежегодно в процессе составления государственного бюджета Азербайджана и государственных инвестиционных программ предусматривались необходимые финансовые средства.