В Калифорнии объявили ЧС

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в социальной сети X написал, что объявил в округе Ориндж режим чрезвычайной ситуации в связи с утечкой химикатов в штате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я объявляю ЧП в округе Ориндж, так как Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гров", - отметил он.

Ньюсом указал, что служба по ЧС при губернаторе Калифорнии была мобилизована более чем на 24 часа.

Инцидент начался 21 мая на заводе GKN Aerospace. В резервуаре выросло давление из-за перегрева метилметакрилата. Образовались токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва до сих пор сохраняется. Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра 23 мая заявил, что эвакуация в городе Гарден-Гров в Калифорнии затронула около 40 тыс. человек.