Фуад Мурадов обсудил в Ирландии укрепление связей между диаспорами

Успехи ирландской диаспоры, признанной в мире благодаря передовому опыту и инновационным подходам, создают широкие возможности для обмена опытом с диаспорными структурами других стран и демонстрируют роль Ирландии как в международных связях, так и в сфере диаспорской деятельности.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Отмечается, что в этом контексте особое значение для укрепления сотрудничества между странами и дальнейшего развития диаспорской деятельности имеет визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Ирландию и проведенные там встречи с рядом официальных лиц.

В ходе встречи с директором Департамента по работе с ирландцами, проживающими за рубежом, Министерства иностранных дел Ирландии Карлом Гарднером была обсуждена история дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Ирландией, а также особое внимание уделено роли диаспоры в дальнейшем развитии этих связей.

Председатель комитета выразил искреннюю благодарность за оказанное гостеприимство и подчеркнул, что проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева политика в сфере диаспоры не только укрепляет солидарность азербайджанцев мира, но и вносит неоценимый вклад в повышение международного авторитета современного Азербайджана. Он отметил важную роль азербайджанцев, проживающих за рубежом, в том числе соотечественников в Ирландии, в укреплении имиджа страны и популяризации азербайджанской культуры. Было подчеркнуто, что масштабные проекты Государственного комитета по работе с диаспорой, ориентированные на новое поколение азербайджанцев, направлены на повышение международного влияния Азербайджана и формирование сильного сообщества, способного представлять страну на мировом уровне в будущем.

Карл Гарднер, ознакомившись с многоплановой деятельностью азербайджанской диаспоры, отметил важность изучения опыта Азербайджанских домов, действующих за рубежом, а также воскресных азербайджанских школ при них.

По итогам обсуждений стороны выразили уверенность в том, что будут достигнуты полезные результаты в вопросе дальнейшего развития азербайджанской и ирландской диаспор.

Позже состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан Тони Маккормаком, в ходе которой обсуждались возможности реализации совместных проектов в диаспорной сфере, а также важность укрепления стратегического сотрудничества.

На встрече было рассказано об успешной работе с азербайджанскими диаспорскими организациями, действующими более чем в 70 странах мира, направленной на сохранение национально-культурной самобытности азербайджанцев за рубежом, их объединение на единой платформе и донесение правды об Азербайджане до мировой общественности. Было отмечено, что деятельность азербайджанской общины в Ирландии и прочные связи с ирландцами, дружественно настроенными к Азербайджану, находятся в центре постоянного внимания.

Тони Маккормак, в свою очередь, подчеркнул, что двусторонние встречи будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества, а диаспора играет в этом процессе важную роль. Он также вспомнил свой визит в Азербайджан в апреле этого года и отметил, что посещение Парка Победы, а также городов Шуша и Ханкенди произвело на него большое впечатление.

Присутствовавший на встрече почетный консул Азербайджанской Республики в Ирландии Терри Лейден выразил глубокую любовь к Азербайджану и подчеркнул значительные успехи страны, достигнутые после обретения независимости. Члены парламента Ирландии также выразили дружественное отношение к Азербайджану и отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.