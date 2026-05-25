Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене.

Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - благополучия и процветания".