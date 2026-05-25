Тело погибшего в Тебризе консула доставлено в Азербайджан

Тело консула Азербайджана в Тебризе Рамиля Имранова доставлено в Азербайджан.

Как передает Day.Az, дипломат будет похоронен в Гёйчае.

Напомним, что Имранов погиб 23 мая при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на автомагистрали Джульфа-Тебриз, вблизи поселка Маранд.