Тело погибшего в Тебризе консула доставлено в Азербайджан Тело консула Азербайджана в Тебризе Рамиля Имранова доставлено в Азербайджан. Как передает Day.Az, дипломат будет похоронен в Гёйчае. Напомним, что Имранов погиб 23 мая при исполнении служебных обязанностей в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на автомагистрали Джульфа-Тебриз, вблизи поселка Маранд.
