Американские эсминцы получили лазеры для борьбы с дронами

ВМС США раскрыли сведения об оснащении девяти эсминцев класса "Арли Берк" лазерными установками нового поколения. Два корабля с такими комплексами уже находятся в районе Персидского залива, сообщают "Известия" 24 мая со ссылкой на данные американских ВМС, передает Day.Az.

Речь идет об эсминцах "Спрюэнс" и "Джон Финн", на которых установлены комплексы ODIN. Их задача - не физическое уничтожение цели, а "мягкое" поражение: лазерный луч способен ослеплять оптико-электронные системы, камеры, тепловизоры и инфракрасные головки самонаведения.

Основными целями таких установок называются разведывательные и боевые беспилотники, а также противокорабельные ракеты. После потери "зрения" дрон не может передавать координаты и наводиться на цель, что срывает выполнение его задачи.

Одним из преимуществ лазерного оружия называют низкую стоимость выстрела. По данным издания, один импульс обходится значительно дешевле, чем запуск зенитной ракеты, поэтому такие комплексы могут использоваться против недорогих БПЛА и дронов-камикадзе.