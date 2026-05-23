Галлюцинации "Само Калужского": когда нечем прикрыть провал всей жизни

Автор: Акпер Гасанов

История, рассказанная российско-армянским олигархом Самвелом Карапетяном в разгар предвыборной кампании в Армении, заслуживает не столько политического анализа, сколько разбора в жанре политической сатиры. Персонаж, известный в своей стране как "Само Калужский", на полном серьезе утверждает, будто Президент Франции Эммануэль Макрон якобы обращался к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой "не отправлять 300 тысяч азербайджанцев в Армению до окончания выборов".

Этот бред Самвела выглядит настолько абсурдно, что невольно вызывает ассоциации не с реальной политикой, а с литературной классикой - прежде всего с образом Остапа Бендера, "великого комбинатора", способного убеждать доверчивую публику в самых невероятных вещах.

Да, современная армянская политическая сцена и без того насыщена драматизмом, противоречиями и высоким уровнем недоверия. В первую очередь по причине присутствия на ней откровенно нерукопожатных и анекдотических персонажей. Один только олигарх Царукян, по кличке "Тупой Гаго" чего стоит! Однако даже на этом фоне подобных персонажей Карапетян умудрился вычлениться.

Если Царукян сидел в советской тюрьме за изнасилование конкретного, отдельно взятого лица, то Карапетян совершил акт изнасилования мозга огромного числа армянских избирателей. Он, по сути, предлагает гражданам Армении поверить в предмет собственных, а может и приданных его политтехнологами, галлюцинаций.

И ежу, если он не прикормлен "Само Калужским" должно быть понятно, что сама идея массовой отправки сотен тысяч граждан одной страны в другую в современном мире звучит как нечто из архаичных эпох или антиутопической фантастики. Это не просто нереалистично - это противоречит международному праву, базовым принципам суверенитета и здравому смыслу.

Во-вторых, предположение о том, что Президент Франции может "попросить" Президента Азербайджана приостановить некий "процесс" такого масштаба, демонстрирует либо полное непонимание механизмов международных отношений, либо сознательное манипулирование аудиторией. Плюс, стоит напомнить, что ни Макрон, ни глава какого-либо государства мира не в состоянии воспрепятствовать планам Азербайджана. Итоги 44-дневной войны 2020 года, а также однодневной антитеррористической операции 2023 года - тому яркое доказательство.

Так почему же Карапетян языком метет, как метлой машет? Ключ к пониманию подобных заявлений лежит в сфере политтехнологий. Карапетян апеллирует к страхам - части армянского общества, которые рождались и лелеялись именно такими персонажами как "Само Калужский", для управления толпой в нужное время. Это классическая схема: создать пугающий, но вымышленный сценарий, а затем позиционировать себя как политика, способного этому сценарию противостоять.

Проблема в том, что подобная тактика работает только в краткосрочной перспективе и исключительно на аудиторию, готовую воспринимать информацию без критического анализа. В долгосрочной же перспективе она подрывает доверие к самому политику. И в этой связи укажу на то, что параллель с Остапом Бендером здесь не случайна.

Как известно, "великий комбинатор" решил предстать в облике "гроссмейстера Бендера". И в этой роли он рассказывал жителям Васюков фантастические истории о мировых шахматных турнирах, международных интригах и невероятных перспективах их маленького города. Мол, "Ласкер дошел до пошлых вещей и обкуривает соперников дешевыми сигарами". Его цель была проста - извлечение финансовой выгоды за счет доверчивости аудитории.

Карапетян действует по схожей логике. Его "геополитическая сказка" - это не попытка объяснить избирателям реальные процессы, а инструмент мобилизации через иллюзию участия в некой большой игре. Только если "гроссмейстер Бендер" в итоге был вынужден бежать, спасаясь от разоблачения, то в современной политике последствия могут быть куда более серьезными - прежде всего для репутации. Если, конечно, Карапетян ею дорожит, а не послушно исполняет роль клоуна на армянской политической арене, зачитывая тексты, написанные для него вне пределов Армении.

Тем временем, международный республиканский институт (IRI) опубликовал результаты опроса о доверии к армянским политикам и общественным деятелям. Респондентам задавался вопрос: Какому политику или общественному деятелю вы доверяете больше всего? Согласно опубликованным данным: Никол Пашинян - 29%, Самвел Карапетян - 8% . Вот вам и ответ на вопрос о причинах, по которым "Само Калужский" попробовал, как барон Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы из болота. Попытка эта обернулась не только пыткой, но и презентацией Карапетяна в статусе политического скомороха.