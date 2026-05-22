В Париже вспыхнули столкновения болельщиков

В Париже футбольные болельщики клуба "Ницца" устроили беспорядки, в результате которых пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Parisien.

Инциденты произошли в районе канала Сен-Мартен накануне финала Кубка Франции.