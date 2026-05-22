В Грузии прокомментировали восстановление железно-дорожного сообщения между Баку и Тбилиси
Восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между Тбилиси и Баку имеет важное значение для Грузии.
Как передает Day.Az, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в интервью телеканалу "Имеди".
По словам министра, Грузия станет единственным исключением, где начнет курсировать пассажирский поезд из Азербайджана.
"Азербайджан на протяжении многих лет является важным партнером Грузии в сфере туризма.
Сегодня, когда две столицы связаны только воздушным сообщением, восстановление железнодорожного транспорта сыграет важную роль в углублении контактов между людьми, торгово-экономических связей, а также в увеличении туристических потоков, начиная с летнего туристического сезона", - сказала Квривишвили.
