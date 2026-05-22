Ученые сообщили о росте активности на Солнце

Активность на Солнце начала расти из-за крупных пятен, которые приближаются к видимой стороне звезды и уже влияют на космическую погоду.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным специалистов, гигантские пятна пока находятся на обратной стороне Солнца, однако вспышечная активность в верхних слоях солнечной короны уже частично наблюдается за краем диска. Это, как отмечают ученые, постепенно меняет прежний спокойный характер солнечной активности.

В лаборатории уточнили, что до выхода этих областей на видимую сторону звезды остается около одного-двух дней.

При этом специалисты подчеркивают, что ситуация пока не представляет опасности. Дополнительные данные поступают от космического аппарата Solar Orbiter, который фиксирует постепенное ослабление активных областей на обратной стороне Солнца.

Окончательные выводы ученые предлагают делать после того, как пятна полностью появятся на видимой стороне звезды.

В настоящее время геомагнитная обстановка остается спокойной - на графиках сохраняется "зеленый" уровень активности.