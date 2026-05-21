Куба заявила о готовности к переговорам с США

Куба открыта к изменениям в своей экономике и правительстве и стремится продолжить переговоры с США, но не считает, что Вашингтон делает это добросовестно. Об этом заявил посол Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман в интервью для The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Куба готова обсуждать с Соединенными Штатами все вопросы. В наших разговорах нет запретных тем - все основано на взаимности и равенстве. (...) Очевидно, что заявления вроде: "Мы готовы взять Кубу под свой контроль" не способствуют созданию атмосферы диалога и доверия", - сказал он.

По его словам, в решении этой проблемы не помогает воинственная риторика и создание Вашингтоном различных предлогов для военной агрессии против Кубы.

Гусман отметил, что кубинское правительство приняло такое решение, чтобы показать американской общественности, что Куба стремится к миру и сотрудничеству с Соединенными Штатами, несмотря на усиливающуюся кампанию давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа против острова.