Определился победитель Лиги Европы УЕФА

Футбольный клуб "Астон Вилла" стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальном матче английский клуб разгромил немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

Встреча прошла на стадионе "Тюпраш" в Стамбуле, а главным арбитром матча был француз Франсуа Летексье.

Счет на 41-й минуте открыл Юри Тилеманс. Уже в компенсированное к первому тайму время Эмилиано Буэндия удвоил преимущество "Астон Виллы".

Окончательный счет на 58-й минуте установил Морган Роджерс.

Для "Астон Виллы" этот трофей стал первым в истории Лиги Европы. Главный тренер команды Унаи Эмери провел шестой финал турнира в своей карьере.

На пути к финалу английский клуб победил "Ноттингем Форест" с общим счетом 4:1, а "Фрайбург" оказался сильнее "Браги" - 4:3.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы был "Тоттенхэм", обыгравший в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.