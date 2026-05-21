Определился победитель Лиги Европы УЕФА - ВИДЕО
Футбольный клуб "Астон Вилла" стал победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальном матче английский клуб разгромил немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.
Встреча прошла на стадионе "Тюпраш" в Стамбуле, а главным арбитром матча был француз Франсуа Летексье.
Счет на 41-й минуте открыл Юри Тилеманс. Уже в компенсированное к первому тайму время Эмилиано Буэндия удвоил преимущество "Астон Виллы".
Окончательный счет на 58-й минуте установил Морган Роджерс.
Для "Астон Виллы" этот трофей стал первым в истории Лиги Европы. Главный тренер команды Унаи Эмери провел шестой финал турнира в своей карьере.
На пути к финалу английский клуб победил "Ноттингем Форест" с общим счетом 4:1, а "Фрайбург" оказался сильнее "Браги" - 4:3.
Напомним, победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы был "Тоттенхэм", обыгравший в финале "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.
