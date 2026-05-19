Самолет приземлился в кустах в Казахстане - ВИДЕО
В Алматинской области Казахстана легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку вдали от аэродромов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, происшествие классифицировано как авиационное событие без человеческих жертв. По факту инцидента начато соответствующее расследование.
Ранее в социальных сетях появились кадры самолета, приземлившегося в кустах. Информация о пострадавших не поступала.
