Самолет приземлился в кустах в Казахстане

В Алматинской области Казахстана легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку вдали от аэродромов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана, происшествие классифицировано как авиационное событие без человеческих жертв. По факту инцидента начато соответствующее расследование.

Ранее в социальных сетях появились кадры самолета, приземлившегося в кустах. Информация о пострадавших не поступала.