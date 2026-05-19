Баку является одним из крупнейших экономических центров региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Города в центре взаимосвязанности: городское восстановление и региональное сотрудничество", проходящем сегодня в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Министр отметил, что стратегия экономического развития Азербайджана основана на гармоничном сочетании местных и привлекаемых из-за рубежа талантов.

По его словам, несмотря на административное разделение, Баку и Сумгайыт с точки зрения экономического анализа и взаимосвязанности фактически представляют собой единое крупное экономическое пространство. На этой территории формируется значительная часть ВВП, занятости и градостроительной активности страны.

М.Джаббаров подчеркнул, что реализуемый в Баку проект Sea Breeze выступает в качестве новой пригородной городской модели, а концепция "Белого города" (Ağ şəhər) демонстрирует новый подход к урбанизации внутри города.

Министр добавил, что в настоящее время совместно с инвесторами из Ближнего Востока также реализуются новые проекты, основанные на концепции "город в городе".

Он отметил, что подход полицентричности, применяемый в генеральном плане столицы, служит превращению вопросов качества жизни, занятости, общественных пространств и взаимосвязанности в более устойчивое экономическое развитие.

"Баку выделяется среди городов, расположенных в радиусе двух часов полета, как по качеству инфраструктуры, так и по экономическим возможностям, а также с точки зрения туризма и жилой среды", - добавил министр.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.