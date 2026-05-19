Азербайджан устойчиво продвигает повестку мультимодальной взаимосвязанности как неотъемлемую часть постконфликтной стратегии

Азербайджан устойчиво продвигает повестку мультимодальной взаимосвязанности как неотъемлемую часть постконфликтной стратегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел страны на мероприятии "Города в центре взаимосвязанности: городское восстановление и региональное сотрудничество", проходящем в рамках WUF13 в Баку.

Джейхун Байрамов отметил, что новые транспортные коридоры, железные дороги, автомагистрали, энергетическая инфраструктура и цифровые сети интегрируют территории реконструкции в более широкие региональные и международные экономические системы:

"Эти инвестиции не только увеличивают мобильность, торговлю, инвестиции, туризм и занятость, но и укрепляют региональную взаимозависимость и долгосрочную стабильность. С этой точки зрения их влияние выходит за пределы границ Азербайджана, укрепляя связь между Азией и Европой и внося вклад в более широкое региональное экономическое сотрудничество. Азербайджан, являясь одним из ключевых участников Среднего коридора и коридора "Север-Юг", устойчиво продвигает повестку мультимодальной взаимосвязанности как неотъемлемую часть своей постконфликтной стратегии".

Министр напомнил, что принятая в августе 2025 года Вашингтонская декларация заложила основу для новой линии взаимосвязанности под названием "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP):

"Этот проект не только обеспечит беспрепятственное мультимодальное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но и создаст новую стратегическую линию, соединяющую Азию и Европу. Эта линия будет охватывать железные дороги, автомобильные магистрали, энергетические трубопроводы, линии электропередачи и волоконно-оптические кабели. В то же время железная дорога Горадиз-Агбенд и новая турецкая железнодорожная линия Карс-Ыгдыр дополнят Зангезурский коридор, еще больше укрепив связи между Азией и Европой".

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством practical и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.