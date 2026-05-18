Вооруженное нападение на ресторан в Турции, есть погибшие и раненые - ФОТО - ВИДЕО

В Турции совершено вооруженное нападение на ресторан. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в районе Тарсус провинции Мерсин. В результате вооруженного нападения 4 человека погибли, еще 8 получили ранения. Сообщается, что число пострадавших может возрасти.