Прячущийся за “ДБ” провокатор все громче лает

Автор: Байрам Эльшадов

Вчера мы писали о том, как Телеграм-канал "Девичья Башня" занимается антиазербайджанской деятельностью. Канал раскритиковали также некоторые пользователи мессенджера. Разумный админ в такой ситуации, наверное, проанализировал бы свои действия, подумал бы над ошибками. Но нет. Автор "ДБ" решил пойти "ва-банк".

Критика, напомним, была абсолютно заслуженной. Речь шла о систематических попытках дискредитировать Азербайджан и нанести удар по международному имиджу страны именно в тот момент, когда Баку принимает WUF13 и находится в центре глобального внимания.

В ответ на это на канале "Девичья Башня" появился такой пост:

"Собакам кинули очередную кость, они на радостях лают. Но караван продолжает своё движение".

То есть человек даже не попытался переосмыслить свое поведение. Не попытался объясниться. Не попытался сохранить лицо. Он просто окончательно скатился до уровня озлобленного базарного провокатора, который при первом же ударе по больному месту начинает истерично бросаться оскорблениями. Мог ответить по существу. Мог привести аргументы. Мог хотя бы сделать вид, что способен вести диалог. Вместо этого админ "ДБ" выбрал самый примитивный путь - обозвал "собаками" людей, которые его критикуют. Это реакция человека, которому нечего сказать по фактам.

Мы понимаем, почему он так разлаялся. У этого лая есть причина. Есть и те, кто держит поводок. Миска для этого канала находится у определенных кругов в России, которым сильный и самостоятельный Азербайджан давно мешает. Поэтому "Девичья Башня" так нервно реагирует на разоблачение: стало понятно, откуда корм сыпется и в чью сторону повернута морда.

Этот лай только подтверждает, что "ДБ" потеряла связь с той аудиторией, на доверии которой когда-то выросла. Канал, который пытался изображать из себя голос азербайджанского сегмента, сегодня все больше напоминает грязный сливной бачок чужих интересов.

Можно сколько угодно изображать движение "каравана", но вся эта бравада выглядит жалко. Потому что караван - это Азербайджан, который уверенно идет вперед. А такие персонажи, как админы "ДБ" просто бегут рядом, захлебываясь лаем в сторону собственной страны и ожидая очередной подачки в свою миску.