https://news.day.az/officialchronicle/1835246.html Президент Ильхам Алиев: Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования С 2022 года мы организовали в Азербайджане три национальных градостроительных форума в сотрудничестве с UN-Habitat. Мероприятия прошли в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении многих лет находились под оккупацией.
Президент Ильхам Алиев: Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования
С 2022 года мы организовали в Азербайджане три национальных градостроительных форума в сотрудничестве с UN-Habitat. Мероприятия прошли в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении многих лет находились под оккупацией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
"Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы в очередной раз демонстрируем нашу глубокую приверженность развитию городского планирования", - подчеркнул глава государства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре