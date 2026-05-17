Египет развивает региональное сотрудничество в водном секторе

Египет передает многолетний опыт в водном секторе странам Африки и арабского региона, способствуя развитию устойчивых локальных систем управления водными ресурсами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Института городского обучения и исследований Министерства жилищно-коммунального хозяйства и городских сообществ Египта Тарек Эль-Шейх на установочной встрече Группы заинтересованных сторон поставщиков, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По его словам, в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Египта приоритетное внимание уделяется децентрализации коммунальных услуг и усилению регуляторного надзора в секторе.

Эль-Шейх отметил, что возглавляемый им институт отвечает за разработку инженерных стандартов и также участвует в укреплении инвестиционной подготовки проектов. Стратегия деятельности направлена на расширение многоуровневого сотрудничества через координацию региональной политики и использование потенциала профильных институтов.

Вторым ключевым направлением, по его словам, является внедрение технических и цифровых инноваций. В этом контексте оказывается технологическая и коммуникационная поддержка водным операторам в различных странах.

Третьим направлением названа работа по решению финансовых вызовов сектора. Египетская сторона изучает возможности расширения регионального сотрудничества через смешанные модели финансирования и механизмы "Юг-Юг".

Эль-Шейх подчеркнул важность обеспечения доступа к воде как к общественному благу, отметив необходимость приоритета государственно-государственных партнерств для обеспечения водоснабжения уязвимых и неформальных поселений.

"B Египте совместно с офисом UN-Habitat в Каире реализуются программы обучения на уровне сообществ по вопросам санитарии и технического обслуживания. Эта работа согласуется с инициативами в рамках программы GOPA и повесткой UN-Habitat по гендерному равенству.

Кроме того, через Институт жилищного строительства и строительных исследований (HBRC) и Институт санитарной инженерии проводятся тренинги по стандартам водоочистки и канализации, химической безопасности и контролю качества трубопроводных систем", - сказал он.

Отдельно он отметил деятельность Urban Solutions Lab, где реализуются пилотные проекты по снижению потерь воды, картированию сетей на основе GIS и анализу отзывов потребителей с использованием цифровых инструментов.

"Эти практики планируется масштабировать на другие страны", - отметил он.

В завершение египетский представитель подчеркнул важность международного сотрудничества для обеспечения безопасного и доступного водоснабжения и санитарных услуг для всех.