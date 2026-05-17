Всемирный форум городов является механизмом взаимодействия заинтересованных сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход, в рамках Всемирного форума городов WUF13.

Она отметила, что, поскольку этот Всемирный форум городов посвящен вопросам жилья, был собран глобальный портфель локально инициированных решений в сфере жилищной политики.

"Таким образом, у нас есть действительно хорошая компиляция и систематизация практик в сфере жилья на местном уровне, подготовленная к этому форуму при вашей поддержке", - сказала Россбах.

Она подчеркнула, что именно местные органы власти находятся на передовой в вопросах жилищной политики.

"Потому что жилье - это дорого. Жилье требует политик, инвестиций и регулирования, которые формируются на национальном уровне. Но в конечном итоге именно города находятся на передовой.

Поэтому города сталкиваются с проблемами неформального жилья, бездомности, кризиса доступности жилья и так далее. И очень вдохновляет видеть, как, несмотря на все вызовы и иногда нехватку финансирования и отсутствие структурированной рамки города все равно находят решения в сфере жилья.

И мой опыт показывает, что во многих случаях эти коалиции и ассоциации затем преобразуют такие решения в национальные политики. Таким образом, это процесс двустороннего обмена", - сказала Россбах.