Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Секретариата Коалиции Local2030, платформы ООН по продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на местах, является Себастьен Возель (Sebastien Vauzelle) в ходе сессии Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"В условиях системных кризисов, затрагивающих мультилатерализм и устойчивое развитие по всему миру, местные и региональные власти сегодня важны как никогда - не только как исполнители глобальных целей, но и как соавторы решений, лидеры изменений и катализаторы более широкого участия всех сторон в процессах устойчивого развития", - сказал о

По словам Возеля, роль местных властей особенно важна в преодолении целого комплекса современных вызовов - от жилищного и климатического кризисов до геополитической нестабильности.

"Вы находитесь не только на переднем крае преодоления кризисов, но и на переднем крае построения прочного мира", - подчеркнул он.

Он отметил, что мир означает не просто отсутствие войны, а обеспечение прав и достойных условий жизни для каждого человек

"Мир - это уважение социально-экономических, политических и культурных прав. Именно местные и региональные власти обеспечивают доступ к социальным услугам, достойной работе и благоприятной окружающей среде", - заявил Возель.