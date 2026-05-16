Скончался известный британский актер

Британский актёр Дэвид Бёрк, известный по роли доктора Ватсона в сериале Приключения Шерлока Холмса, скончался 10 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Scott Marshall Partners.

Актёру было 90 лет. У него остались супруга, актриса Анна Колдер-Маршалл, и сын Том Бёрк.

Дэвид Бёрк получил образование в Королевской академии драматического искусства (RADA) и построил успешную карьеру в театре, на телевидении и радио. Он играл в постановке "Король Лир" в Национальном театре вместе с Иэном Холмом, известным по трилогии "Властелин колец", а также снимался в сериале "Чисто английские убийства" и фильме "The Woodlanders".

Наибольшую известность актёру принесла роль верного спутника Шерлока Холмса - доктора Ватсона - в сериале 1980-х годов, где он сыграл вместе с Джереми Бреттом, исполнившим роль знаменитого сыщика.