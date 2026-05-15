Город в России накрыла мощная метель

Магадан накрыла мощная майская метель.

Как передает Day.Az, в городе выпал снег с дождем, а порывы ветра достигают 20 м/с.

Многие водители уже сменили зимнюю резину на летнюю, из-за чего на дорогах начались массовые ДТП и пробки.

В МЧС предупредили, что непогода продлится еще как минимум двое суток.