Город в России накрыла мощная метель - ВИДЕО

Магадан накрыла мощная майская метель. Как передает Day.Az, в городе выпал снег с дождём, а порывы ветра достигают 20 м/с. Многие водители уже сменили зимнюю резину на летнюю, из-за чего на дорогах начались массовые ДТП и пробки. В МЧС предупредили, что непогода продлится ещё как минимум двое суток.