Принята итоговая декларация первой Генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, текст декларации зачитал генеральный секретарь Платформы НПО Глобального Юга Фуад Керимли.
В декларации отмечается, что формирование платформы является логическим результатом общей исторической необходимости и углубляющейся глобальной солидарности. Корни этого важного этапа опираются на традиции сотрудничества, заложенные в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и в ходе COP29. Эта атмосфера сотрудничества дала импульс созданию международной сети, объединяющей свыше тысячи представителей из более чем 120 стран.
В то же время, отмечалось, что для более эффективной защиты общих интересов Глобального Юга планируется усиление механизмов управления, расширение регионального представительства, повышение роли Секретариата и создание специализированных рабочих групп. Для обеспечения регионального баланса генеральному секретарю будут оказывать поддержку четыре региональных заместителя.
Было принято решение о ежегодном созыве Генеральной ассамблеи в стране, где расположена штаб-квартира. Секретариату поручено расширять цифровое сотрудничество, обогащать обмен знаниями, изучать возможности партнерства с международными донорами и готовить совместные грантовые инициативы. В качестве основных направлений деятельности определены организация международных форумов, привлечение к платформе молодежи и новых лидеров гражданского общества, формирование институциональной памяти и представление совместных документов в глобальные структуры.
Отметим, что сегодня в рамках "Бакинской недели градостроительства" состоялась I Генеральная ассамблея Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP).
