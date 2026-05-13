США разрешили проход через Ормузский пролив некоторым судам

Военные США разрешили проход через Ормузский пролив 15 судам с гуманитарными грузами в период продолжающейся уже месяц морской блокады Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).

"Четыре недели назад CENTCOM начал блокировать суда, входящие в иранские порты и выходящие из них. На сегодняшний день силы США изменили маршруты 67 торговых судов, разрешили проход 15 судам для поддержки гуманитарной помощи и обездвижили четыре судна", - говорится в заявлении.

Американские военные не уточнили, какой именно груз перевозили суда.

Отметим, что США начали морскую блокаду Ирана 13 апреля этого года.