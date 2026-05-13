https://news.day.az/world/1834174.html США разрешили проход через Ормузский пролив некоторым судам Военные США разрешили проход через Ормузский пролив 15 судам с гуманитарными грузами в период продолжающейся уже месяц морской блокады Ирана. Как передает Day.Az, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM). "Четыре недели назад CENTCOM начал блокировать суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.
США разрешили проход через Ормузский пролив некоторым судам
Военные США разрешили проход через Ормузский пролив 15 судам с гуманитарными грузами в период продолжающейся уже месяц морской блокады Ирана.
Как передает Day.Az, об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).
"Четыре недели назад CENTCOM начал блокировать суда, входящие в иранские порты и выходящие из них. На сегодняшний день силы США изменили маршруты 67 торговых судов, разрешили проход 15 судам для поддержки гуманитарной помощи и обездвижили четыре судна", - говорится в заявлении.
Американские военные не уточнили, какой именно груз перевозили суда.
Отметим, что США начали морскую блокаду Ирана 13 апреля этого года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре