Азербайджанская каноистка выступит на этапе Кубка мира в Германии

Азербайджанская каноистка Татьяна Смиловенко примет участие во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнование пройдет в немецком Бранденбурге.

Турнир имеет особое значение, поскольку по его итогам спортсмены смогут набрать рейтинговые очки в отборе на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 14 по 17 мая.