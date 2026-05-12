В Вене проходит первый полуфинал "Евровидения-2026"

В Вене стартовал первый полуфинал "Евровидения", где 15 артистов борются за 10 мест в финале. 

Как передает Day.Az, сегодня зрителей ждут выступления 15 артистов, которые будут соревноваться за место в Гранд-финале. Только 10 пройдут дальше. 

Наряду с теми, кто будет соревноваться, зрители также увидят Италию и Германию, которые выступят в составе Большой четверки в Гранд-финале.

Порядок выступлений в первом полуфинале следующий:

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova! 
Швеция: FELICIA - My System. 
Хорватия: LELEK - Andromeda. 
Греция: Akylas - Ferto. 
Португалия: Bandidos do Cante - Rosa. 
Грузия: Bzikebi - On Replay. 
Италия: Sal Da Vinci - Per Semper Sì. 
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin. 
Черногория: Tamara Živković - Nova Zora. 
Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True. 
Израиль: Noam Bettan - Michelle. 
Германия: Sarah Engels - Fire. 
Бельгия: ESSYLA - Dancing on the Ice. 
Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más. 
Сан-Марино: SENHIT - Superstar. 
Польша: ALICJA - Pray. 
Сербия: LAVINA - Kraj Mene.