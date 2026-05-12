В Вене проходит первый полуфинал "Евровидения-2026"

В Вене стартовал первый полуфинал "Евровидения", где 15 артистов борются за 10 мест в финале.

Как передает Day.Az, сегодня зрителей ждут выступления 15 артистов, которые будут соревноваться за место в Гранд-финале. Только 10 пройдут дальше.

Наряду с теми, кто будет соревноваться, зрители также увидят Италию и Германию, которые выступят в составе Большой четверки в Гранд-финале.

Порядок выступлений в первом полуфинале следующий:

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!

Швеция: FELICIA - My System.

Хорватия: LELEK - Andromeda.

Греция: Akylas - Ferto.

Португалия: Bandidos do Cante - Rosa.

Грузия: Bzikebi - On Replay.

Италия: Sal Da Vinci - Per Semper Sì.

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin.

Черногория: Tamara Živković - Nova Zora.

Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True.

Израиль: Noam Bettan - Michelle.

Германия: Sarah Engels - Fire.

Бельгия: ESSYLA - Dancing on the Ice.

Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más.

Сан-Марино: SENHIT - Superstar.

Польша: ALICJA - Pray.

Сербия: LAVINA - Kraj Mene.