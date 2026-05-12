В Вене проходит первый полуфинал "Евровидения-2026" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Вене стартовал первый полуфинал "Евровидения", где 15 артистов борются за 10 мест в финале.
Как передает Day.Az, сегодня зрителей ждут выступления 15 артистов, которые будут соревноваться за место в Гранд-финале. Только 10 пройдут дальше.
Наряду с теми, кто будет соревноваться, зрители также увидят Италию и Германию, которые выступят в составе Большой четверки в Гранд-финале.
Порядок выступлений в первом полуфинале следующий:
Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
Швеция: FELICIA - My System.
Хорватия: LELEK - Andromeda.
Греция: Akylas - Ferto.
Португалия: Bandidos do Cante - Rosa.
Грузия: Bzikebi - On Replay.
Италия: Sal Da Vinci - Per Semper Sì.
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin.
Черногория: Tamara Živković - Nova Zora.
Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True.
Израиль: Noam Bettan - Michelle.
Германия: Sarah Engels - Fire.
Бельгия: ESSYLA - Dancing on the Ice.
Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más.
Сан-Марино: SENHIT - Superstar.
Польша: ALICJA - Pray.
Сербия: LAVINA - Kraj Mene.
