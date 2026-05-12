Жить в многоквартирном доме - это не только владеть квартирой, но и соблюдать определенные правила. В одних домах такие правила объясняются необходимостью поддержания безопасности и порядка, в других же жильцы считают их чрезмерными ограничениями.

Запрет на прием гостей в позднее время, ограничение ремонтных работ в квартирах после определенных часов или установление времени входа и выхода из здания - все это делает актуальным вопрос: действительно ли правила, устанавливаемые управляющими домом, соответствуют закону, или же они выполняют лишь функцию внутреннего управления и поддержания дисциплины?

Прежде всего - как должен назначаться комендант дома?

Как сообщает Day.Az, комментируя тему для Bizim.Media, юрист Рамиль Сулейманов отметил, что жители дома могут самостоятельно выполнять эти функции.

"Если лица, управляющие домом, не назначены на основании протокола общего собрания жильцов, то их деятельность не предусмотрена законодательством. Жильцы могут самостоятельно, зарегистрировав в Министерстве юстиции Общество совместного управления собственников жилья, организовать оказание подобных услуг.

В первую очередь между ЖСК (жилищно-строительным кооперативом) или управляющей компанией и жильцами должны быть заключены договоры на оказание услуг. Если в этих договорах предусмотрены положения, запрещающие использование определённых услуг в случае неуплаты, то такие меры могут применяться. Однако если подобных положений нет, комендант не вправе вводить подобные запреты и ограничения", - пояснил он.

Но есть ли законные основания для ограничения времени входа в здание или запрета на приём гостей в позднее время под предлогом соблюдения внутреннего порядка?

По мнению Р. Сулейманова, такие вмешательства необоснованны.

"Подобное категорически недопустимо. Это здание общего пользования, а имущество находится в совместном пользовании жильцов. В конечном итоге затрагивается право на неприкосновенность жилища. Это можно расценивать как вмешательство, ограничивающее свободное пользование квартирой", - подчеркнул юрист.

В завершение юрист напомнил, что вопросы внутренних ремонтных работ и шума в квартирах регулируются законом.

"Эти вопросы регулируются статьtй 521 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках. В ней предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с бытовым шумом в квартирах, в том числе за создание бытового шума иными способами.

Сюда же относятся ремонтные работы и связанный с ними шум. Они запрещены в период с 00:00 до 07:00. За нарушение физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 200 манатов, а должностные лица - от 2000 до 2500 манатов в административном порядке", - отметил он.