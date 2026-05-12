Иран может нарастить уровень обогащения урана до 90% при повторной атаке США
Иранский парламент обсудит вопрос наращивания уровня обогащения урана до 90% в случае повторного нападения США и Израиля. Об этом заявил представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Резаи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Одним из вариантов для Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90 процентов. Мы обсудим это в парламенте", - написал он в Х.
Ранее мы сообщали, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления войны против Ирана.
