Рецидивист открыл огонь из винтовки в университетском городке в США

Рецидивист открыл огонь из винтовки в университетском городке Кембриджа, США. В этот день решался вопрос о его условно-досрочном освобождении. Предварительно, пострадал минимум один человек.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стрелок открыл хаотичный огонь по прохожим и машинам прямо на улице из штурмовой винтовки. Он бил стёкла у машин и вёл себя неадекватно, а когда приехали полицейские, начал отстреливаться, лёжа на земле. Оказалось, что рецидивиста зовут Тайлер Браун, и он уже сидел 5 лет за стрельбу по силовикам. В этот день он должен был встретиться с инспектором, чтобы тот решил вопрос о его УДО.