В Грузии избран новый духовный лидер

Митрополит Шио (Элизбар Муджири) избран новым - 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии. Как передает Day.Az, голосование среди трёх кандидатов на пост духовного лидера прошло на расширенном собрании Грузинской православной церкви. В голосовании приняли участие 39 членов церковного собрания. Митрополит Шио получил 22 голоса.
Отметим, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, занимавший этот пост с 1977 года, скончался 17 марта в возрасте 93 лет.
