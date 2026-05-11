Женщина-тренер впервые выиграла матч Бундеслиги

Мария-Луиза Эта стала первой женщиной-главным тренером, которая одержала победу в матче Бундеслиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на AP, исторический результат был зафиксирован в 33-м туре чемпионата Германии. "Унион Берлин" под руководством Эты на выезде обыграл "Майнц" со счетом 3:1. Для берлинского клуба это была первая победа после семи матчей без выигрышей, а для самой Эты - первый успех в четвертой игре во главе команды.

Эта возглавила "Унион Берлин" в апреле после отставки Штеффена Баумгарта и получила статус временного главного тренера до конца сезона. Ранее она уже работала в структуре клуба, а по завершении текущего сезона должна перейти к работе с женской командой "Униона".

Победа над "Майнцем" стала для Эты не только личным, но и историческим достижением: она стала первой женщиной, приведшей мужскую команду к победе в одной из пяти ведущих европейских лиг. Ранее ее назначение вызвало волну сексистских комментариев в соцсетях, после чего клуб публично встал на ее защиту.

Матч не имел решающего турнирного значения: "Унион Берлин" не боролся за еврокубки и не находился в зоне вылета. Однако результат стал важным для команды после неудачной серии и подтвердил назначение Эты как не символическое решение.

В заключительном туре Бундеслиги "Унион Берлин" сыграет с "Аугсбургом". После этого Мария-Луиза Эта завершит работу с мужской командой в статусе временного главного тренера.