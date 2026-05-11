Израиль отверг прекращение боев против «Хезболла»

Израиль не намерен соглашаться на прекращение боевых действий против шиитского движения "Хезболла" в Ливане ради завершения американо-израильского конфликта с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения боевых действий против "Хезболла" в рамках потенциальной договоренности с Ираном, Нетаньяху заявил, что Израиль на это не пойдет. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, согласится ли еврейское государство остановить операцию против движения, если с таким требованием выступит президент США Дональд Трамп.

В то же время израильский премьер выразил мнение, что серьезное ослабление Ирана или смена власти в стране приведут к краху не только "Хезболла", но и ХАМАС, а также йеменского движения "Ансар Аллах".