Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд прокомментировал поступок Хамзата Чимаева после их титульного боя.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после завершения главного поединка турнира UFC 328 в Ньюарке Чимаев лично надел чемпионский пояс на американского бойца.
Позже Стрикленд признался, что подобные моменты вызывают особое уважение между соперниками.
"Когда ты выходишь на бой с другим человеком, твоя душа обнажается. Вы истекаете кровью и хотите сдаться. В бою ты просто испытываешь такое уважение, которое не зависит от расы, религии, национальности. Ты как бы становишься чьим-то братом", - заявил Стрикленд на пресс-конференции.
Напомним, Шон Стрикленд победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
