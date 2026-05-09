https://news.day.az/world/1833272.html США активно изучают хантавирус Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты активно изучают хантавирус. "У нас все под очень хорошим контролем. Они очень хорошо знают этот вирус. Он не так легко передается", - отметил глава Белого дома, передает Day.Az. Трамп добавил, что ученые знают об особенностях вируса и давно с ним раюотают.
США активно изучают хантавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты активно изучают хантавирус.
"У нас все под очень хорошим контролем. Они очень хорошо знают этот вирус. Он не так легко передается", - отметил глава Белого дома, передает Day.Az.
Трамп добавил, что ученые знают об особенностях вируса и давно с ним раюотают. Глава Белого дома также указал, что по сравнению с коронавирусом, хантавирусом не так легко заразиться от другого человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре