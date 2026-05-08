В селе Эйвазханбейли Агдамского района строится 427 домов

После освобождения Агдама от оккупации, наряду с центром города, в селах также проводятся широкомасштабные восстановительные и созидательные работы. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных территориях возрождается жизнь, закладываются населенные пункты с современной инфраструктурой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, один из проектов, реализуемых в этом направлении, осуществляется в селе Эйвазханбейли Агдамского района.

Заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Тарана Гулиева сообщила, что проекты, запланированные к реализации по селу Эйвазханбейли, будут выполняться поэтапно. По ее словам, на первом этапе в селе предусмотрено строительство в общей сложности 427 частных жилых домов. Эти дома будут 1-, 2-, 3-, 4- и 5-комнатными. Согласно проекту, также будет осуществлено строительство внутрипоселковых дорог общей протяженностью 13,9 километра. Строительство социальных объектов также является одной из основных составных частей проекта.

Было отмечено, что в селе планируется строительство полной средней школы на 720 ученических мест. Часть на 360 мест будет реализована на первом этапе, а другая часть на 360 мест - на втором этапе. Кроме того, будут построены детский сад на 120 мест, Центр семейного здоровья и административное здание.

Проекты восстановления и созидания, реализуемые в селе Эйвазханбейли, предполагают не только строительство зданий, но и создание современной экосистемы, основанной на стратегических целях. Все запланированные инфраструктурные проекты послужат формированию в будущем устойчивого населенного пункта, отвечающего современным стандартам и полностью обеспечивающего комфорт и безопасность жителей.

Наблюдая за ходом интенсивных работ, проводимых в селе, мы беседуем с одним из участников этого грандиозного процесса - строителем Тахмасом Мамедовым. В его словах чувствуется как профессиональная ответственность, так и бесконечная радость, испытываемая после долгих лет тоски: "Для меня большая честь участвовать в восстановлении Агдама. Участие в возрождении родных земель - это не просто работа, а моральный долг. Благодаря решимости победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и доблести нашей героической армии на этих освобожденных территориях сейчас ведутся широкомасштабные созидательные работы. Село Эйвазханбейли также отстраивается заново на наших глазах, благоустраивается и обретает свою исконную красоту. Как житель Агдама, я счастлив видеть этот день и участвовать в созидательных работах на землях наших предков. Молю Аллаха об упокоении душ наших шехидов, подаривших нам эту гордость, и исцелении для наших гази".

Каждая стена, возводящаяся в селе Эйвазханбейли, каждая проложенная дорога - это очередной успешный пример в реализации программы "Великого возвращения". Благодаря труду тысяч людей, таких как Тахмас, и сильной воле государства, облик Агдама стремительно меняется. Эти работы по реконструкции, представляющие собой единство современной архитектуры и национального духа, в ближайшем будущем гарантируют жителям села возвращение к родным очагам и более благополучную, безопасную и светлую жизнь. Этот день не за горами - Эйвазханбейли готовится встретить своих хозяев в новом и величественном облике.